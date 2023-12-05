Роженица скончалась в Атырау: её родные недовольны приговором медикам
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В Атырау вынесли приговор медикам, обвинённым в смерти роженицы. Троих из шести подсудимых оправдали. Двое получили по два с половиной года условно. Одного фигуранта скандального дела приговорили к реальному сроку – двум с половиной годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Трагедия произошла в январе прошлого года. 38-летняя женщина благополучно родила в атырауской модульной больнице. Но на следующий день у неё неожиданно началось кровотечение. В итоге многодетная мать скончалась прямо на операционном столе.
Сиротами остались четверо детей.
Родные обвинили в случившемся медиков. Они доказали, что во время родов женщина получила травмы – ей сдавили грудную клетку и сломали два ребра. А после врачи не смогли найти роженице кровь для переливания.
Согласно приговору, каждый осуждённый обязан выплатить семье умершей пациентки по пять миллионов тенге.
Но близкие роженицы таким исходом дела недовольны.
"Что я скажу своим детям?! Четверо у меня остались. Каждый день спрашивают: "Когда мама вернется?" После школы матери забирают своих детей, они, глядя на них, тоже ждут мать. Мне тяжело. Сколько я буду их еще обманывать?" - сказал муж умершей.
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