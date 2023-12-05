Роженица скончалась в Атырау: её родные недовольны приговором медикам

В Атырау вынесли приговор медикам, обвинённым в смерти роженицы. Троих из шести подсудимых оправдали. Двое получили по два с половиной года условно. Одного фигуранта скандального дела приговорили к реальному сроку – двум с половиной годам тюрьмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла в январе прошлого года. 38-летняя женщина благополучно родила в атырауской модульной больнице. Но на следующий день у неё неожиданно началось кровотечение. В итоге многодетная мать скончалась прямо на операционном столе.

Сиротами остались четверо детей.

Родные обвинили в случившемся медиков. Они доказали, что во время родов женщина получила травмы – ей сдавили грудную клетку и сломали два ребра. А после врачи не смогли найти роженице кровь для переливания.

Согласно приговору, каждый осуждённый обязан выплатить семье умершей пациентки по пять миллионов тенге.

Но близкие роженицы таким исходом дела недовольны.