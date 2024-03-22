Роза Рымбаева выступила перед павлодарцами на Наурыз

Звезда казахстанской эстрады Роза Рымбаева исполнила шесть песен, главной из которых стал хит весеннего праздника "Наурыз думан". Между тем, артистку чиновники Павлодара пригласили выступать за несколько месяцев до праздника, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На центральной площади в Павлодаре сегодня собрались тысячи горожан. Театрализованное представление развернули на главной сцене напротив акимата области. Выступили местные артисты, а ближе к полудню на сцену пригласили Розу Рымбаеву. Артистке от имени акима Павлодарской области Асаина Байханова вынесли на сцену букет роз.

Стоит отметить, исполнила певица шесть композиций. Следом после нее выступать вышел Кайрат Нуртас.

Оба артиста были заявлены в качестве хедлайнеров мероприятия. Также ранее в акимате отмечали, что львиная доля затрат на праздник ушли на оплату услуг звезд – порядка 10 миллионов тенге.