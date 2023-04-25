Рост стоимости топлива может ускорить темп роста инфляции - Жумангарин

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В Казахстане инфляция в годовом выражении сложилась на уровне 18,1%, передает BaigeNews.kz. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что правительству удалось приостановить темп роста цен на основные продукты питания.

"За последние 6 недель уровень инфляции не превысил 0,1%, а с начала года составил 3,4%, хотя за последние 5 лет за аналогичный период в среднем составлял 6,4%. Ожидаемый уровень инфляции по итогам апреля составит порядка 1,8% (с начала года 5,1%), из них ожидаемая продовольственная инфляция - 2,6% (с начала года 6,1%). При этом рост стоимости топлива может ускорить темп роста инфляции", - отметил он.

По его словам, перед правительством стоит задача по сокращению инфляции в два раза по сравнению с уровнем 2022 года.

Для реализации этой задачи в рамках разработанного Комплекса мер планируется:

1. Продолжить проведение мониторинга обеспеченности рынка, путем формирования товарного баланса. На сегодня данный инструмент уже позволяет принимать своевременные решения по защите внутреннего рынка. Так, на основании данных инструмента, был введен запрет на экспорт лука с 28 января, который 8 апреля был пересмотрен и установлена квота на вывоз.

2. Продолжить усилять поддержку местных товаропроизводителей, путем предоставления финансирования по всем механизмам стабилизации цен в приоритете местным производителям, как на примере финансирования сахарных заводов, так и заключение форвардных договоров. На сегодня сахарные заводы на выделенные деньги осуществляют закуп сахара-сырца для обеспечения загрузки производственных мощностей и обеспечения внутреннего рынка страны сахаром отечественного производства. Общая сумма фондирования составляет 23,3 млрд.тенге. В дальнейшем это позволит снизить импортозависимость в данном продукте и не допустить ситуацию, сложившуюся из-за введения запрета на экспорт со стороны соседних стран, как это было весной 2022 года.

Также для создания благоприятных условий для производителей и снижения себестоимости готовой продукции прорабатываем вопрос снижения налоговой нагрузки и отчетности для производителей СЗПТ.

3. Активно продолжать выявлять и устранять неэффективных посредников, путем анализа данных операторов фискальных данных и электронных счет-фактур.