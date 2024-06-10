  • 10 Июня, 13:05
  • BAIGENEWS

Рост раковых заболеваний в Казахстане объяснила онколог

Сегодня, 12:48
АВТОР
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Фото: pixabay Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: Фото: pixabay
Главный внештатный онколог Минздрава Казахстана Диляра Кайдарова заявила о росте онкозаболеваний в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане - в 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах", - сообщила она.
 
Между тем, по ее словам, в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35% и пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %, то есть из 218 тыс. человек.
 
"Внедрение новых технологий, менее инвазивных операции, ранней диагностики, современной лучевой терапии, применение терргетных и имунопрепаратов позволили все таки улучшить оказание онкопомощи в Казахстане", - резюмировала она.
 

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