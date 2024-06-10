Главный внештатный онколог Минздрава Казахстана Диляра Кайдарова заявила о росте онкозаболеваний в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане - в 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах", - сообщила она.
Рост раковых заболеваний в Казахстане объяснила онколог
Сегодня, 12:48
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