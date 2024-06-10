Рост раковых заболеваний в Казахстане объяснила онколог





"Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане - в 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах", - сообщила она. Главный внештатный онколог Минздрава Казахстана Диляра Кайдарова заявила о росте онкозаболеваний в Казахстане, передаёт BaigeNews. "Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане - в 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах", - сообщила она.

Между тем, по ее словам, в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35% и пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %, то есть из 218 тыс. человек.