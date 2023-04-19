Рост экономики Казахстана ускорился — Алихан Смаилов

Фото: пресс-служба Акорды

Рост экономики Казахстана в I квартале этого года составил 4,9 процента. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста. Вместе с тем, обострение санкционной политики в мире, разрыв логистических цепочек, рост инфляции и цен на продукты питания продолжают оказывать большое влияние на замедление мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до семи процентов в 2023 году, а прогноз роста мировой экономики снизился до 2,8 процента", — заявил Смаилов.

По его словам, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост нашей экономики составил 3,2 процента.

"В страну привлечено 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18-процентный рост. Реальный объём инвестиций в основной капитал увеличился на восемь процентов. Внешнеторговый оборот вырос на 32 процента и составил 134 миллиарда долларов", — сказал премьер.

Он добавил, что количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27 процентов до более 1,8 миллиона единиц, а общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13 процентов и достигла 3,9 миллиона человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36 процентов (33,5 процента годом ранее).

Также премьер-министр отметил, что международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте 2023 года улучшило свой прогноз касательно казахстанской экономики.