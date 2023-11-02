Российского олигарха задержали во Франции

Российского миллиардера Алексея Кузьмичёва задержала французская полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Настоящее время".

Совладельцу "Альфа-Групп" предъявили официальные обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и организации теневой занятости в составе преступной группировки.

Национальная финансовая прокуратура Франции настаивала на аресте Кузьмичёва. Но суд в итоге принял решение поместить олигарха под судебный надзор и отпустил его из-под стражи под залог в 8 миллионов евро. Также Кузьмичёву запретили уезжать из Франции на период судебного расследования по предъявленным ему обвинениям.

Французская полиция задержала Кузьмичёва 30 октября. В его квартире в Париже и особняке в Сен-Тропе были проведены обыски.

Прокуратура также пытается выяснить, нарушил ли Кузьмичев европейские санкции, введённые против него в марте 2022 года. Ввод санкций теоретически должен был повлечь арест имущества Кузьмичёва и запрет на въезд в ЕС, однако, как пишет Le Monde, на момент попадания под санкции он уже находился на территории Франции. Кроме того, бизнесмен, как утверждает издание, имеет "семейные связи в стране".