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Российского олигарха задержали во Франции

Вчера, 07:33
АВТОР
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Commons.wikimedia.org / LetterOne Group Вчера, 07:33
Вчера, 07:33
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Фото: Commons.wikimedia.org / LetterOne Group

Российского миллиардера Алексея Кузьмичёва задержала французская полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Настоящее время".

Совладельцу "Альфа-Групп" предъявили официальные обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и организации теневой занятости в составе преступной группировки.

Национальная финансовая прокуратура Франции настаивала на аресте Кузьмичёва. Но суд в итоге принял решение поместить олигарха под судебный надзор и отпустил его из-под стражи под залог в 8 миллионов евро. Также Кузьмичёву запретили уезжать из Франции на период судебного расследования по предъявленным ему обвинениям.

Французская полиция задержала Кузьмичёва 30 октября. В его квартире в Париже и особняке в Сен-Тропе были проведены обыски.

Прокуратура также пытается выяснить, нарушил ли Кузьмичев европейские санкции, введённые против него в марте 2022 года. Ввод санкций теоретически должен был повлечь арест имущества Кузьмичёва и запрет на въезд в ЕС, однако, как пишет Le Monde, на момент попадания под санкции он уже находился на территории Франции. Кроме того, бизнесмен, как утверждает издание, имеет "семейные связи в стране".

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