Российский турист едва не отморозил ноги на вершине "Три Брата" в Алматы

В Алматы спасателям пришлось выехать на помощь российскому туристу, который дошёл до вершины скалы "Три Брата" на высоте 2680 метров, но переохладил ноги и не смог самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В 17:31 10 февраля турист сам позвонил по номеру "112". Группа Республиканского оперативно-спасательного отряда из шести человек выехала на поиски туриста.

"Уже в 18 часов 30 минут группа спасателей МЧС и служба спасения города Алматы спустили туриста до шлагбаума, где находилась оперативная машина. От медицинской помощи 24-летний гражданин России отказался", — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают жителям и гостям Алматы: большую часть маршрута необходимо совершать в первую половину дня и обязательно иметь правильную экипировку.