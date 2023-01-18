Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана

Фото: Instagram_slavamarlow

Российский рэпер Слава Марлоу (настоящее имя — Артём Готлиб) заявил в Instagram, что слушатели подкаста с ним у стримера Фрейм Теймера сделали "неправильное представление" относительно его взглядов о жителях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Там он спародировал "эмоцию" казахстанцев от фильма "Аватар 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Фрейм Теймера.

"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идёт именно про реакцию людей, вне зависимости от их происхождения", — сказал рэпер.

Он подчеркнул, что в кинотеатр ходил со своим близким другом из Казахстана, который также "обратил внимание на необычные лица присутствующих".

"Я каждый раз благодарен Казахстану и всему его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова ручаюсь", — подытожил Марлоу.