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Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана
Российский рэпер Слава Марлоу (настоящее имя — Артём Готлиб) заявил в Instagram, что слушатели подкаста с ним у стримера Фрейм Теймера сделали "неправильное представление" относительно его взглядов о жителях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Там он спародировал "эмоцию" казахстанцев от фильма "Аватар 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Фрейм Теймера.
"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идёт именно про реакцию людей, вне зависимости от их происхождения", — сказал рэпер.
Он подчеркнул, что в кинотеатр ходил со своим близким другом из Казахстана, который также "обратил внимание на необычные лица присутствующих".
"Я каждый раз благодарен Казахстану и всему его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова ручаюсь", — подытожил Марлоу.
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