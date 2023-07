Российский чемпион внезапно набросился на бойца после брошенного ему вызова

Фото: sport24.ru

Непобеждённый российский боец, двойный чемпион ONE Анатолий Малыхин набросился на иранца Амира Алиакбари на турнире ONE on Prime Video 12 в Бангкоке (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport24.ru.

На прошедших соревнованиях Алиакбари нокаутировал канадца Дастина Джойнсона, после чего бросил вызов Малыхину. Россиянин выскочил на ринг и устроил потасовку с иранским тяжеловесом.

Анатолий Малыхин провёл 12 боев в ММА и одержал 12 досрочных побед. На счету Амира Алиакбари 13 выигрышей в 16 поединках.