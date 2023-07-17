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Российских спортсменов обяжут выплачивать компенсации при смене гражданства
Членов сборных команд России хотят обязать выплачивать компенсацию государству в случае, если атлет решит сменить гражданство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Законопроект прокомментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.
"Мы готовим законопроект к внесению в Госдуму, по которому спортсмены-кандидаты в российскую сборную должны будут выплачивать компенсации при смене гражданства. Думаю, что в ближайшие дни мы его внесём. Мы считаем, что деньги, потраченные государством на воспитание наших ведущих спортсменов, должны быть компенсированы. Ведь это деньги наших налогоплательщиков. Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немаленькие средства: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее - то есть работает целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона. И вот он, уже готовый к пьедесталу на международных соревнованиях, хочет представлять другую страну и сменить гражданство. Мы, конечно, можем пожелать ему удачи. Он имеет право на свою собственную жизнь. Но мы также считаем, что государство вполне справедливо может претендовать на компенсацию за переход такого спортсмена", — сказал Свищёв RT.
Напомним, российских спортсменов отстранили от участия во многих международных турнирах. Из-за этого некоторые прославленные атлеты решаются на переезд в другие страны.
СМИ писали о том, что выступать за Казахстан намерены конькобежки чемпионки России Кристина Силаева и Елизавета Голубева.
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