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  • Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы
pixabay.com Сегодня, 12:23
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Фото: pixabay.com

Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы

Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах внеочередного XXIV Съезда партии Amanat. Он отметил, что для трудоустройства в отечественные школы педагогам недостаточно иметь только диплом об окончании вуза, необходим ещё сертификат о прохождении национального квалификационного теста, передаёт BaigeNews.kz 

"К трудоустройству в наши школы есть требования. Мы их внедрили буквально год назад. Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или не гражданин нашей страны, чтобы устроится на работу в школу, обязательно должен иметь сертификат о прохождении национального квалификационного теста. То есть он должен знать нашу методику, нашу программу и хорошо знать свой предмет", — сообщил министр.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что вопрос трудоустройства российских учителей в казахстанские школы сейчас не рассматривают из-за отсутствия  вакансий.

"У нас учебный год уже начался, тарификация уже проведена, вакансии заполнены, поэтому такой вопрос вообще не стоит. Ажиотажа абсолютно никакого нет. Увеличения такого сильного в количестве учащихся мы тоже не видим, не фиксируем. Не буду скрывать, что мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию, и мы видим, что такого ажиотажа и наплыва абсолютно нет. Возможно, это связано с тем, что те, кто прибывает, релоканты, там возраст несколько другой", — подытожил он.

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#трудоустройство #учителя #россияне
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:23
275
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