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Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах внеочередного XXIV Съезда партии Amanat. Он отметил, что для трудоустройства в отечественные школы педагогам недостаточно иметь только диплом об окончании вуза, необходим ещё сертификат о прохождении национального квалификационного теста, передаёт BaigeNews.kz

"К трудоустройству в наши школы есть требования. Мы их внедрили буквально год назад. Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или не гражданин нашей страны, чтобы устроится на работу в школу, обязательно должен иметь сертификат о прохождении национального квалификационного теста. То есть он должен знать нашу методику, нашу программу и хорошо знать свой предмет", — сообщил министр.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что вопрос трудоустройства российских учителей в казахстанские школы сейчас не рассматривают из-за отсутствия вакансий.