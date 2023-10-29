Российские физики открыли новый сверхтяжелый изотоп

Физики из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне синтезировали ранее неизвестный изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева — ливерморий-288, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Считается, что это шаг к открытию теоретически предсказанного элемента с атомным номером 120 — унбинилия.

В настоящее время самым тяжелым веществом считается оганесон - 118-й элемент, синтезированный в Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова (ЛЯР) ОИЯИ. Имя ему дали в честь руководителя лаборатории академика Юрия Оганесяна.

С 2019 года в лаборатории ядерных реакций действует циклотрон ДЦ-280 — базовая установка фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ) комплекса для производства радиоактивных ядерных пучков DRIBs (Dubna Radioactive Ion Beam accelerator complex). Основная задача экспериментов на Фабрике СТЭ — подготовка к синтезу 120-го элемента и его реализация. Резерфорд в свое время предполагал, что существуют атомы с числом протонов в ядре, равном 170 и больше.