Россиянку ночью сняли со скалы в Чарынском каньоне
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33-летняя гражданка России спасли скатилась с обрыва на Красных скалах Чарынского каньона. На помощь ей пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
Трагедия едва не случилась вечером 19 августа. Около 18:00 гостья из России приехала с друзьями из Алматы.
"В два часа ночи 20 августа силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России 1990 года рождения. Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 метров и не могла самостоятельно подняться", — сообщили в ДЧС.
Ночью женщину благополучно доставили домой.
ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе.
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