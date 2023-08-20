Россиянку ночью сняли со скалы в Чарынском каньоне

33-летняя гражданка России спасли скатилась с обрыва на Красных скалах Чарынского каньона. На помощь ей пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Трагедия едва не случилась вечером 19 августа. Около 18:00 гостья из России приехала с друзьями из Алматы.

"В два часа ночи 20 августа силами спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области проводились работы по эвакуации со скалы гражданки России 1990 года рождения. Женщина скатилась с обрыва в Уйгурском районе в Чарынском каньоне (Красные скалы) на расстояние около 500 метров и не могла самостоятельно подняться", — сообщили в ДЧС.

Ночью женщину благополучно доставили домой.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности в туристическом походе.