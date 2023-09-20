Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске

Уже год как Лилия Даниленко перебралась из России в Петропавловск и решила остаться пожить в небольшом уютном северном городке Казахстана. Сидеть сложа руки активная и жизнелюбивая женщина не планировала и своей энергией она решила делиться с нуждающимися. Она организовала досуговый центр для пенсионеров, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Фото: Анна Мирская.

Лилия долгие годы жила в России, вела отлаженный и прибыльный бизнес. Часто посещала Францию, где живет ее любимый. Но в прошлом году в связи с геополитической ситуацией выехать в Европу не смогла, в выезде ей отказали. И россиянка решила приехать в гости к маме, которая живет в Петропавловске. Северный город Казахстана гостеприимно встретил Лилю с дочкой, которую она устроила в местную школу.

"Мне хотелось покинуть Россию, и об этом я не жалею даже спустя время. У меня там был бизнес, который пришлось закрыть. Это хостел и детский центр. Приехала я как раз на мамин юбилей, ей исполнилось 85. Прекрасная дата, но возраст дает о себе знать", - рассказывает Лилия.

Фото: архив центра Лилии.

На следующий день после торжества, ее мама пропала. Ушла на старую дачу за яблоками, чтобы порадовать гостей и потерялась. Нашли пенсионерку уже к вечеру. Так Лилии пришла в голову идея организовать собственный досуговый центр для пенсионеров.

"Сначала, конечно, я искала подходящие центры для пожилых людей. В некоторых учатся танцам, в некоторых изучают компьютеры. Но мама уже не тот человек, который пойдет учиться танцам. Ей уже сложно, она не может приготовить кушать. Но она еще хочет жить, в душе они все молодые. В городе ничего подходящего не нашла и пришла мысль открыть центр по типу детского сада. Утром приехали, вечером забрали. А посетители целый день будут заняты: зарядка, завтрак, аффирмации, песни, пляски, игры. Кстати, пение восстанавливает память, дыхание и в целом полезно для здоровья. Мы создали свою группу долголетие и уже дали два концерта", - объясняет собеседница.

Больших финансов у Лилии не было. А для организации досуга нужно было не только помещение, но и игровые зоны, спальные места, техника, мебель и даже посуда. Местный бизнесмен, узнав о благородной идее Лилии, пошел на встречу. Центр торжественно открыли в ноябре. Сейчас его посещают 15 человек. Кто-то каждый вечер уезжает домой, кто-то только на выходные. Но есть и те, кто живет в центре постоянно. Среди них 62-летняя Татьяна Кузнецова. Женщина пострадала в аварии, поэтому прикована к инвалидному креслу. Но погружаться в хандру здесь ей не дают.

"Мне здесь нравится. В центр я приехала в апреле и с того момента здесь и нахожусь. Я нашла себе подругу, в домино постоянно играем с ней. Но при этом каждый день нам устраивают разные игры. Мы общаемся, гуляем. Человеку для жизни нужен человек. Одному тяжело. Мы становимся семьей", - Татьяна Кузнецова.

Лилия настаивает, что ее центр, скорее детский сад для пожилых людей, а не дом престарелых.

"Я не хочу, чтобы такие же как моя мама, пожилые или с тяжелыми диагнозами оставались наедине с собой. Они, как и все мы, имеют право наслаждаться жизнью. У нас не только пенсионеры. У взрослых людей, к сожалению, стали часто диагностировать деменцию. С ранней стадией этого недуга нас посещает мужчина слегка за 50. Наши занятия, наше настроение и энергия помогают им, они бодры и веселы, улыбчивы и смешливы. Приятно за этим наблюдать. Я не скуплюсь на эмоции ради них", - признается Лилия.

Петропавловск для Лилии – малая родина. Здесь она чувствует себя как дома, хоть и скучает по прежней жизни. Мигрантка оформила свое присутствие в Казахстане, получив вид на жительство. Планы по переезду во Францию отложены: сейчас женщина живет своим делом и старается обустроить быт своих воспитанников как можно полезнее. Лилия задумывается об открытии филиалов центра в соседних областях.

Вместе с ней обустраивают досуг пенсионеров еще пять сотрудников. Для пожилых людей здесь не только проводят развивающие игры, праздники и мероприятия, но и организовывают разнообразное питание, оказывают медицинскую помощь.