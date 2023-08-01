Россиянка 14 лет провела в плену у мужчины

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Стали известны подробности истории с похищением девушки в Челябинской области РФ, которое произошло 14 лет назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Мужчина 1972 года рождения осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привёз потерпевшую 1990 года рождения к себе домой в посёлке Смолино. До настоящего времени он насильно удерживал девушку. Пленница смогла сбежать от злоумышленника после того, как его доставили в больницу.

"После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором её удерживали", – сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ходе осмотра домовладения, принадлежащего насильнику, следователи наткнулись на останки неизвестной женщины, они лежали в надворных постройках. Предварительно установлено, что мужчина совершил убийство в 2010-2011 годах.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина находится в психиатрической больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ведомстве.