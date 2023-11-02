Россиянину выписали штраф в аэропорту Астаны

Россиянина оштрафовали в Астане за курение на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

"По прилёту авиарейса сообщением Стамбул-Астана по акту был снят правонарушитель и передан сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту города Астана. В ходе проверки транспортные полицейские установили 31-летнего гражданина РФ, который во время полёта курил электронную сигарету в туалете воздушного судна", - сообщили в полиции.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по статье 441 часть 1-2 КоАП (Потребление табачных изделий на борту воздушного судна), ему выписали штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

По данным ДП на транспорте, за 10 месяцев текущего года за различные административные правонарушения с воздушного судна были сняты 537 правонарушителей. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 256, за курение на борту самолёта – 179, за мелкое хулиганство – 41 и другие.