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  • Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан
exk.kz Сегодня, 17:35
98
Сегодня, 17:35
98
Фото: exk.kz

Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан

На нашумевшее заявление российского блогера отрегировала полиция Алматы, передает BaigeNews.kz. Правоохранительные органы сообщили, что Александру Кириллову, более известному как Алекс Лесли, запретили въезд в Казахстан.
 
Причиной такой запрета стало заявление блогера о том, что он запускает в южной столице тренинг "Кто найдет самую горячую казашку". Александр Кириллов называет себя секс-инструктором и прославился, благодаря своим скандальным выходкам, книге и тренингам по соблазнению женщин.
 
 
 
 
 
 
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A post shared by Muhamedjan Tazabek (@mukhamedzhan_tazabek)

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#скандал #Алекс Лесли
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:35
98
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