  • 16 Августа, 05:57
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Россиянина выдворили из страны за двойное гражданство в ВКО

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Polisia.kz Сегодня, 05:47
Сегодня, 05:47
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Фото: Polisia.kz

Управлением миграционной службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится работа по выявлению лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством. С начала года зарегистрировано более 250 фактов утраты гражданства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За несообщение в установленные сроки о факте приобретения иностранного гражданства, к административной ответственности привлечено 31 лицо. В августе сотрудниками миграционной службы был установлен 25-летний житель Алтая, который месяцем ранее приобрел гражданство соседней страны, о чем не уведомил представителей власти. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

У молодого человека изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина РК, а также зарегистрирована утрата казахстанского гражданства. Согласно действующему законодательству теперь иностранцу закрыт въезд в Казахстан сроком на 5 лет.

Миграционная служба ДП ВКО уведомляет о том, что согласно Конституции Республики Казахстан, двойное гражданство в стране не допускается и просит соблюдать миграционное законодательство.

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