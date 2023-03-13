Россияне пьют почти в два раза больше, чем казахстанцы

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Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (расчёт по потреблению на душу населения).

В Казахстане реализация крепких спиртных напитков за прошлый год стала рекордной. Более 139,9 миллиона литров водки, коньяка и спирта было продано в казахстанских магазинах за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. Это абсолютный рекорд за всю историю статистических наблюдений за рынком крепких спиртных напитков в стране. В сравнении с 2021 году объём продаж алкоголя этой категории на внутреннем рынке вырос на 90,4 процента.

Главную роль в таком масштабном росте ёмкости рынка сыграли водка и ликёро-водочные изделия. Их продажи в натуральном выражении увеличились более чем вдвое: с 44,2 до 90,1 миллиона литров. Реализация спирта тоже выросла, но её объём был более скромным: 29,3 миллиона литров (плюс 68,1 процента). Коньяка тоже стали покупать и пить больше: 20,5 миллиона литров, с ростом на 73,5 процента.

На фоне показателей крепкого спиртного остальные виды алкоголя не имели такого повышенного внимания со стороны казахстанских покупателей.

Вина в прошлом году купили меньше на 26,9 процента, шампанского — на 28 процента, пива — на 1,9 процента К слову, пенный напиток сохраняет за собой безусловное лидерство по литражу. За прошлый год любителям пива было продано бутылок, банок и бочонков общим объёмом 756,1 миллиона литров.

Единственным фактором, который объясняет такой повышенный спрос на алкоголь в Казахстане, является резкое увеличение числа покупателей, притом именно тех, кто пьёт водку и коньяк в больших объёмах, чем казахстанцы. Такими людьми могут быть россияне, приехавшие в страну за две волны миграции. Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, россияне пьют почти в два раза больше, чем казахстанцы (расчёт по потреблению на душу населения).

Численность взрослых, экономически активных россиян, приезжавших в Казахстан в течение 2022 года, была немалой. По данным министерства внутренних дел, число российских граждан, обращавшихся в госорганы Казахстана за госуслугой по оформлению ИИН, за 2022 год превысило 733,7 тыс. человек. И это без учёта тех, кто приезжал в Казахстан на срок менее трёх месяцев и не пытался оформлять ИИН, открывать банковские карты или искать работу.

Ни по одному из видов алкогольных напитков Казахстан самостоятельно полностью не закрывает потребности внутреннего рынка. Самые близкие к идеалу значения — у производителей шампанского. Они выпускают 96,4 процента общего объёма праздничного напитка, и лишь 3,6 процента импортируется.

Пивовары тоже близки к полному импортозамещению: собственное производство пива составляет 92,4 процента, импорт — 7,6 процента.

Высокие показатели и у ликёро-водочных предприятий. Они производят 84,8 процента всех реализуемых в стране ликёров и водки, а 15,2 процента составляет импортная продукция. Экспорт этого товара тоже есть, но незначительный: всего 1,9 процента.

Возросший спрос на алкоголь в прошлом году был удовлетворён за счёт роста как производства, так и импорта. В 2022 году в стране произвели 121,1 миллиона литров крепких спиртных напитков, с плюсом почти вдвое (на 98,7 процента). Притом водки и ликёров было изготовлено сразу в 2,1 раза больше, а коньяка — на 83,7 процента больше, чем за 2021 год. Производственные показатели компаний, выпускающих пиво и шампанское, снизились.

Импорт наращивал поставки тоже в соответствии с главным трендом рынка — вслед за спросом. В целом за прошлый год в страну было ввезено 33,8 миллиона литров крепкого алкоголя (плюс 52,5 процента). Почти половину из этого объёма составила водка (14 миллионов литров, плюс 45,4 процента).

На фоне колоссального роста потребления, а заодно и галопирующей инфляции, резко подскочили и цены на спиртное. В среднем алкогольные напитки за январь–декабрь 2022 года стали дороже на 14,8 процента, в то время как в предыдущие годы индекс потребительских цен на такие товары варьировался в пределах 7–10 процентов.

Сильнее всего подорожало пиво: на 18,9 процента. На втором месте по росту цен водка: "огненная вода" стала дороже на 13,8 процента. Вино в сравнении с ними прибавило в цене не так сильно: плюс 11,6 процента.