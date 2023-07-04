Россияне поблагодарили карагандинских полицейских за возвращённое авто

Фото: polisia.kz

Россияне поблагодарили за возвращённый автомобиль карагандинских полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На имя начальника ДП Карагандинской области Санжара Адилова поступило письмо генерального директора ООО "АвтоКосмос" (Санкт-Петербург) Олега Федоткина.

У компании в феврале 2023 года похитили автомобиль BMW 520DX DRIVE с целью последующего сбыта. Следственное управление Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело.

Олега Федоткин и весь коллектив компании в письме выразил благодарность сотрудникам полиции: командиру взвода батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Азамату Байдурину, инспекторам службы Титеку Кишкиндаеву, Дамиру Кудайбергенову.

"Указанные сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступившую информацию о краже и задержали эвакуатор, перевозивший похищенный автомобиль. Мы признательны им за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и чуткое отношение к чужой беде", – написал глава "АвтоКосмос".