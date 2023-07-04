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  • Россияне поблагодарили карагандинских полицейских за возвращённое авто
polisia.kz Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30
3275
Фото: polisia.kz

Россияне поблагодарили карагандинских полицейских за возвращённое авто

Россияне поблагодарили за возвращённый автомобиль карагандинских полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На имя начальника ДП Карагандинской области Санжара Адилова поступило письмо генерального директора ООО "АвтоКосмос" (Санкт-Петербург) Олега Федоткина.

У компании в феврале 2023 года похитили автомобиль BMW 520DX DRIVE с целью последующего сбыта. Следственное управление Василеостровского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело. 

Олега Федоткин и весь коллектив компании в письме выразил благодарность сотрудникам полиции: командиру взвода батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Азамату Байдурину, инспекторам службы Титеку Кишкиндаеву, Дамиру Кудайбергенову. 

"Указанные сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступившую информацию о краже и задержали эвакуатор, перевозивший похищенный автомобиль. Мы признательны им за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей и чуткое отношение к чужой беде", – написал глава "АвтоКосмос".

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Сегодня, 01:30
3275
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