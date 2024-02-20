Россия внесла адраспан в список запрещенных

Правительство России запретило выращивать, хранить и использовать растение рода Peganum, известное в Казахстане как адраспан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал pravo.gov.ru.

Согласно постановлению правительства РФ, был расширен перечень растений, которые запрещено выращивать на своем участке, а также использовать. В новый список вошли 6 видов растений, в том числе растение гармала (Peganum), Банистериопис каапи, Ибога, Ипомея трехцветная, Роза гавайская, Турбина щитковидная.

Гармала, также известное как растение рода Peganum, могильник или адраспан активно используется в Иране и странах Центральной Азии для окуривания помещений как благовоние, а также в ритуалах для изгнания злых духов.

Ипомея трехцветная, Роза гавайская и Турбина щитковидная – широко распространенные декоративные садовые растения, произрастающие в Казахстане как однолетние.

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное распространение и оборот семян вышеперечисленных растений. Запрет связан с тем, что эти семена могут оказывать галлюциногенный эффект.