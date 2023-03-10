Россия передала Казахстану объекты космической отрасли

Фото: pixabay.com

Казахстан на безвозмездной основе примет в республиканскую собственность от России объекты в космической отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.

В списке имущества, передаваемого Россией указаны: космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" и его составные части и комплектующие; сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления; система испытаний объектов 11Н6110, система 8Г012М1 и система 8Г013Э1.