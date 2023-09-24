  • 24 Сентября, 16:33
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Россия не будет рассматривать предложения о прекращении огня на Украине — Лавров

Сегодня, 03:06
АВТОР
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mid.ru Сегодня, 03:06
Сегодня, 03:06
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Фото: mid.ru

Россия готова к переговорам по украинскому конфликту, однако рассматривать предложения о прекращении огня не станет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт BaigeNews.kz.

"Путин (Владимир Путин, президент России - прим. ред.) комментировал это. Он сказал очень чётко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать, потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули", – заявил Лавров на пресс-конференции в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Россия поддерживает суверенитет Украины, но при условии соблюдения Декларации независимости 1990 года.

"В Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", – отметил глава МИД РФ.

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