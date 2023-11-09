"Роскосмос" получил запрос на разработку спутника для Казахстана

Государственная корпорация "Роскосмос" получила запрос на разработку спутника связи для Казахстана, сообщил гендиректор предприятия Юрий Борисов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Известия".

Также, сейчас обсуждается запуск на орбиту казахстанского космонавт, добавил сказал Юрий Борисов

"С Байконура начиналась вся мировая космонавтика. Мы, конечно же, заинтересованы в продолжении. [У него] уникальное географическое положение. Сегодня пилотируемые полеты осуществляются только пока с Байконура. Мы еще не реализовали возможность осуществления полетов с Восточного", — рассказал глава "Госкосмоса".

В настоящее время Казахстан обладает только одним работающим спутников связи – "KazSat-2". Ему на смену должен был прийти новый спутник "KazSat-3". Но в сентябре этого года на спутнике произошел сбой, из-за чего был отложен перевод на него мощностей по передаче данных казахстанских операторов связи.