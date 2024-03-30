Роман Скляр поручил усилить борьбу с последствиями паводков в ЗКО

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках рабочей поездки он совершил облёт и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучил паводковую ситуацию в Уральске.

О проводимых мероприятиях Роману Скляру доложил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, эвакуировано 874 человека.

"В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей №99250, №28237 и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета "МИ-8" Погранслужбы КНБ", — доложили первому заместителю премьера.

Фото: primeminister.kz

В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба.

Роман Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны Правительства будет оказана вся необходимая помощь.