Роман Скляр поручил усилить борьбу с последствиями паводков в ЗКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В рамках рабочей поездки он совершил облёт и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучил паводковую ситуацию в Уральске.
О проводимых мероприятиях Роману Скляру доложил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, эвакуировано 874 человека.
"В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей №99250, №28237 и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета "МИ-8" Погранслужбы КНБ", — доложили первому заместителю премьера.
Фото: primeminister.kz
В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба.
Роман Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны Правительства будет оказана вся необходимая помощь.
Самое читаемое
- КНБ выиграл суд против Назарбаев Университета
- Женщина справила нужду в Доме министерств
- Подпольный цех по производству поддельных стиральных порошков обнаружили в Шымкенте
- Как познакомились Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: суд вынес приговор