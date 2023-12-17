Роман Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet

Первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область. Вместе с главой региона Ермаганбетом Булекпаевым он ознакомился с планами по возрождению Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Выступая на церемонии награждения лауреатов премий “Алтын сапа” и “Парыз”, Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил успешное завершение вопроса перехода Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Вместе с тем, Глава Государства дал четко понять о степени ответственности как Qarmet, так и Правительства за дальнейшую судьбу предприятия. Во исполнение данного поручения сегодня мы совместно изучаем самые оптимальные пути развития", — сообщил Роман Скляр.

На шахте им.Т.Кузембаева делегации была представлена система подземного позиционирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах. С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это даёт возможность правильно оценить ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры.

В ходе поездки руководство Qarmet доложило о серьезных проблемах в техническом оснащении шахт и комбината, а также о перспективах внедрения современных производственных технологий.

Роман Скляр, подводя итоги встречи, отметил высокое доверие со стороны Правительства РК и поручил предпринять все необходимые действия по повышению стандартов промышленной безопасности.