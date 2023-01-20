Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети

Начальник пожарной части в Риддере выложил в свой Instagram видеоролик, где показал довольных после проделанной работы спасателей. Ролик сейчас набирает просмотры и репосты, передает BaigeNews.kz.

На кадрах - молодые ребята после тушения пожара, измазанные копотью, уставшие, но улыбаются на камеру. Пользователи сети пишут восторженные комментарии героям.

"Начальник ПЧ-14 города Риддер, Улан Нурмуханбет выложил на своей странице ролик, где улыбающиеся пожарные буквально с черными лицами отдыхают после борьбы с огнем на территории местного коммунального предприятия", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.