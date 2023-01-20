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Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети Сегодня, 13:11
232
Сегодня, 13:11
232

Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети

Начальник пожарной части в Риддере выложил в свой Instagram видеоролик, где показал довольных после проделанной работы спасателей. Ролик сейчас набирает просмотры и репосты, передает BaigeNews.kz

На кадрах - молодые ребята после тушения пожара, измазанные копотью, уставшие, но улыбаются на камеру. Пользователи сети пишут восторженные комментарии героям. 

"Начальник ПЧ-14 города Риддер, Улан Нурмуханбет выложил на своей странице ролик, где улыбающиеся пожарные буквально с черными лицами отдыхают после борьбы с огнем на территории местного коммунального предприятия", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

 
 
 
 
 
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A post shared by Нұрмухамбет Ұлан Серікболұлы (@ulanserikboluly) 

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#мчс #Пожарные
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:11
232
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