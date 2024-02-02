Рок-фестиваль "Нашествие" вновь отменили в России
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Фестиваль "Нашествие" не могут провести в России с 2019 года. Мероприятие вновь перенесли из-за того, что организаторы не могут обеспечить "необходимый уровень безопасности", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
"Увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала - это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях", - сообщили организаторы "Нашествия".
Они добавили, что приняли "тяжёлое, но наилучшее" решение перенести фестиваль на 2025 год, и сообщили, что все билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия. Также билеты можно сдать.
Фестиваль планировали провести 26–28 июля в окрестностях деревни Аристово в Калужской области. В прошлый раз "Нашествие" проводили в 2019 году в Тверской области. После этого фестивали переносили из-за пандемии коронавируса и СВО.
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