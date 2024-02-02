Рок-фестиваль "Нашествие" вновь отменили в России

"Увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала - это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях", - сообщили организаторы "Нашествия".

Они добавили, что приняли "тяжёлое, но наилучшее" решение перенести фестиваль на 2025 год, и сообщили, что все билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия. Также билеты можно сдать.

Фестиваль планировали провести 26–28 июля в окрестностях деревни Аристово в Калужской области. В прошлый раз "Нашествие" проводили в 2019 году в Тверской области. После этого фестивали переносили из-за пандемии коронавируса и СВО.