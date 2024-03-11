Рога сайги на 3,5 млрд тенге изъяли у жителей области Жетысу
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
116Фото: КНБ РК
Троих граждан Казахстана задержали в приграничной зоне по подозрению в незаконной реализации дериватов диких животных, передаёт BaigeNews.kz.
Операцию провели сотрудники департамента Пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции.
В ходе обысков изъято 1 382 рога сайги.
По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от деятельности задержанных оценивается более чем в 3,5 миллиарда тенге.
Проводится досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса.
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