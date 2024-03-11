Рога сайги на 3,5 млрд тенге изъяли у жителей области Жетысу

Троих граждан Казахстана задержали в приграничной зоне по подозрению в незаконной реализации дериватов диких животных, передаёт BaigeNews.kz.

Операцию провели сотрудники департамента Пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции.

В ходе обысков изъято 1 382 рога сайги.

По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от деятельности задержанных оценивается более чем в 3,5 миллиарда тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса.