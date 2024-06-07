Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили у жителя области Жетысу

Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя области Жетысу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

6 июня сотрудники УБОП ДП области Жетысу совместно с сотрудниками ДКНБ по области Жетысу и департамента ПС КНБ РК по области Жетысу провели задержание по подозрению в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан мужчина, 39 лет. При обыске на чердаке дома были обнаружены 7 картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штук", – отметил заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.

На обнаруженные рога назначена судебно-биологическая экспертиза, которая позволит установить их происхождение и подлинность. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы.

Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются.