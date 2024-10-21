С вещами на выезд: 50 иностранцев выдворили из Алматинской области

50 иностранцев выдворены из Казахстана за нарушение миграционного законодательства полицейскими в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматинской области завершились оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства, по итогам которых 50 иностранцев были выдворены из страны за серьезные нарушения.

"В ходе мероприятий выявлено 1037 случаев нарушений. Большинство нарушений, 1001 случай, были совершены гражданами стран СНГ, еще 36 – гражданами дальнего зарубежья. Основные проблемы касались несвоевременного выезда из страны после истечения разрешенного срока (449 случаев) и уклонения от выезда более чем на 10 дней (480 случаев). Также зафиксировано 85 нарушений, связанных с нелегальной трудовой деятельностью", – отметил начальник управления миграционной службы областного департамента Рустем Джарыкбасов.

Помимо этого, в результате проверки 237 человек, включая физические и юридические лица, принимавшие иностранцев, привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства. За пять дней на учет было поставлено 481 лицо, а 23 нарушителя помещены в приемник-распределитель. По четырем фактам нарушений заведены уголовные дела.

Рустем Джарыкбасов подчеркнул важность строгого соблюдения миграционного законодательства, как со стороны иностранных граждан, так и тех, кто их принимает. Согласно правилам, принимающая сторона обязана в течение трех рабочих дней уведомить миграционные органы о прибытии иностранного гражданина. В противном случае физические и юридические лица будут привлечены к ответственности, а иностранцы, нарушившие закон, могут быть выдворены из страны.

Для удобства информирования предусмотрен электронный портал “e-Qonaq”, с помощью которого можно оперативно подать уведомление о прибытии иммигранта. Соблюдение этих правил, по мнению правоохранительных органов, – залог безопасности и правопорядка в стране.