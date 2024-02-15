Роды при свете фонарика приняли фельдшеры скорой в Шымкенте

Долгожданная дочь Жанны Сарсеновой родилась при свете фонарика от сотки. До роддома жительницу Шымкента не смогли довезти из-за бурана, а дома в тот момент не было ни электроэнергии, ни отопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Ночью у 38-летней женщины начались схватки. Она позвонила в "скорую". Из-за снегопада и метели дороги были перекрыты, и врачи не смогли подъехать к дому. Для медиков из Толебийского района это не стало препятствием.

"После двух часов ночи у меня начались сильные схватки. Дома не было ни света, ни газа. Я позвонил в "скорую". Мы не смогли поехать в больницу из-за бурана. Слава Всевышнему, что врачи успели к началу родов, и я родила настоящую принцессу в такую холодную зиму, ещё у меня есть пятеро сыновей. Спасибо врачам", - сказала Жанна Сарсенова.

Фельдшеры сообщили, что за 300 метров до дома роженицы машину сильно замело, им пришлось оставить автомобиль и добираться пешком.При свете фонариков телефонов специалисты приняли роды.

"В доме было темно и холодно. Мы знали, что не успеем вернуться в роддом вовремя, поэтому женщине пришлось рожать дома, чтобы не навредить малышу по дороге", - сообщил фельдшер пункта скорой медицинской помощи №12 Толебийского района Ербол Сартаев.

Сотрудникам "скорой" пришлось дождаться спасателей, и только спустя полтора часа женщину привезли в роддом и оказали необходимую медицинскую помощь.

Малышка родилась весом более трёх килограммов, рост - 54 сантиметра.

Сейчас здоровье мамы и новорожденной вне опасности. Их готовят к выписке.