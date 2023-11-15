Родственников четырех казахстанцев погибших на фронте разыскивают в СКО

Поисковые отряды продолжают находить останки казахстанцев, погибших на полях Великой Отечественной войны. Найденные на местах сражений солдатские медальоны помогают идентифицировать рядовых и офицеров. На сегодня определены личности четырех военнослужащих, уроженцев Казахстана, чьих родственников ищут на родине, передает BaigeNews.kz.

Дмитрий Морев

Когда началась война, Дмитрию Мореву исполнилось 19 лет. Из рассказов ветеранов мы знаем, что тогда на защиту родины рвались многие молодые люди. Обманным путем пытались проникнуть в ряды солдат даже несовершеннолетние мальчишки и девчонки. Но историю большинства участников ВОВ, причину их гибели и боевой путь, к сожалению, человечеству не узнать никогда. Это касается и Дмитрия Ивановича, уроженца Северо-Казахстанской области села Красный Яр. На современной карте мира эта деревня расположена у границы России и Казахстана, в часе езды от Петропавловска. В открытых источниках указано, что его отец Иван Павлович Морев в момент призыва сына на фронт проживал в Новосибирской области, станция Инская, улица Громова, дом 7. Маму найденного солдата звали Клавдия. О родных военного больше информации нет.

В официальных бумагах и донесениях не указано в каком году молодой человек отправился на фронт. Однако доподлинно известно, что на войну его призвали из Казахской ССР Северо-Казахстанской области Первомайского районного военного комиссариата. С присвоенным званием младшего сержанта он вступил в 448 штурмовой авиационный полк, который действовал в составе Советской армии с июня 1942 года до окончания войны. Дмитрий служил в должности воздушного стрелка. Полного боевого пути бойца в доступных архивах не имеется.

С апреля 1943 года Дмитрий Морев документально признан пропавшим без вести. В архивных документах указано, что 20-летний юноша не вернулся с боевого задания.

В журнале боевых действий, который можно найти в открытых источниках, командир полка Антон Баешко записывал как проходит каждый день солдат. Записи о деятельности 448 штурмового авиационного полка обрываются за 9 месяцев до признания Морева пропавшим без вести. Тогда в заметках офицера не значились никакие боевые действия.

"Личный состав батальона исключительно занимается учебно-боевой подготовкой. В данное время авиаполков на аэродроме не базируется. Чрезвычайных происшествий в части не произошло", - выдержка из заметок в журнале.

Останки Дмитрия Морева найдены в 2023 году во время раскопок поисковых отрядов на территории России. Для перезахоронения солдата на родине необходимо найти его потомков в Казахстане.

"Дмитрий Иванович – один из наших найденных солдат. Его останки подняли под Санкт-Петербургом. Это говорит о том, что он погиб вблизи Ленинграда в период блокады города. Более подробной информацией не располагаем. Сейчас главное найти его родных и близких. Мы направили запросы акимат, растиражировали информацию в СМИ и социальных сетях", - прокомментировала координатор по международным связям ОО "Atamnyn Amanaty" Алия Сатмурзина.

Силан Маметов

В год начала войны Силану исполнилось 29 лет. Время вступления в ряды армии неизвестна. Солдат числится погибшим при обороне Москвы. Согласно данным, он погиб 7 ноября 1941 года неподалеку от деревни Апальщино в Рузском районе. По бумагам Силан Маметов был захоронен в Братской могиле в деревне Ново-Горбово того же района Московской области.

Однако его останки нашли в мае этого года в одиночном захоронении в трехстах метрах от Апальщино, предположительно, на месте гибели.

На бланке в обнаруженном медальоне в графе имя ближайшего родственника указывалась жена - Комолета Маметова. Среди прочих данных был и адрес его семьи. Однако быстро отыскать родных погибшего воина не удалось.

"В наше объединение "Atamnyn Amanaty" 7 июля 2023 года обратился командир Поискового отряда "Эхо Войны" Геннадий Иванов. Он попросил помочь найти родных солдата Рабоче-крестьянской Красной армии. 1 мая отрядом по боям 144 стрелковой дивизии Московской области был найден боец с медальоном. Красноармеец, призван в КазССР Казелинским районным военным комиссариатом. Семья проживала здесь же: Кзыл-Ординская область, Казелинский район, улица Товарищевская 17. К сожалению, на сегодняшний день поиски не дали нам результата, там никто не проживает", - уточнила Алия Сатмурзина.

Еремей Бурнашев

В середине XX века информацию в основном хранили в виде записей в журналах. Долговечные носителей важных данных изобрели гораздо позже. Потому множество документов, по которым можно было восстановить хронологию событий, были утеряны или уничтожены. А некоторые данные и вовсе оказывались некорректными.

Так случилось и с Еремеем Бурнашевым. В открытых источниках, когда только начали обнародовать данные о военных ВОВ, указывалось место рождения Еремея Федоровича в Восточно-Казахстанской области Зайсанском районе поселке Буран. Позже локация изменена на город Алматы.

Из открытых источников известно, что в ряды Советской армии Еремей Федорович был призван в конце декабря 1940 года из родного города. Меньше, чем через год в ноябре 1941 молодой солдат выбыл из войск. Причина – пропал без вести. Однако даты спорны.

"Война его застала в молодом возрасте. В августе 2023 года в "Atamnyn Amanaty" обратились коллеги из ООД "Поисковое движение России" с запросом на поиск родственников. Нашли останки солдата в Ростовской области. В медальоне указано, что Бурнашев Еремей Фёдорович 1920 года рождения. Призван Сталинским районным военным комиссариатом района Алматы. Жена Бурнашева Евдокия Нестеровна, проживавшая по адресу Сталинский район, первая линия 217. Нашли останки солдата у села Большие Салы. Бой на этом поле был только 18 ноября 1941 года. Переписка прервана 5 января 1942 года. Жена, возможно, переехала или сменила фамилию, вновь выйдя замуж. На сегодня мы в поисках родных Еремея Федоровича", - уточнили в организацию по поиску родственников пропавших без вести солдат.

Последнее место службы Еремея Бурнашева - полевая почтовая станция 530 п/я 107/3 в воинском звании сержант.

Бинал Еленбаев (Сленбаев)

Судьбу некоторых погибших солдат даже при найденном медальоне определить бывает невозможно, пока не найдутся родственники. Под вопросом остается даже правильное написание имени и фамилии. Так случилось и с воином казахской национальности. Данные медальона не совпадают с имеющимися в общедоступной картотеке солдат ВОВ. Воин был призван на фронт солдат из Омска, но где родился и жил – доподлинно неизвестно. Поэтому его потомков ищут и в Казахстане.

"Билан Сохлетович (под вопросом) Еленбаев (возможно и Сленбаев), родился в 1898 году. На момент начала ВОВ ему было 43 года. На фронт отправился из Омской области. А в область набирали из СКО. К сожалению, более точных данных по медальону прочитать не удалось. Если найдем родственников, то заберём его останки в Казахстан. Останки Билена обнаружены поисковой экспедицией "Сталинградская весна – 2023" под Сталинградом (современное название Волгоград). Воин участвовал в защите города. Если потомки солдата не будут найдены, то его перезахоронят на мемориале в Волгоградской области", - объяснили в "Atamnyn Amanaty".

Предположительно, боец служил в 308 стрелковой дивизии, которая сформировалась в Омской области, где и оставалась на сражения до конца мая 1942 года.

Поисковики также допускают вероятность того, что солдат мог воевать и в составе других подразделений из первой Гвардейской и 24-й армий.

"Обнаруженный неподалёку и опознанный, накануне, боец из состава 260 стрелковой дивизии, так же имел один бланк в медальоне и в графе места рождения был заполнен только регион. По нему в открытых источниках нет никаких данных. Мы искренне надеемся, что родные всех найденных солдат найдутся. Пусть и не в той области, с которой те призывались", - говорит Алия Сатмурзина.

Калхай Сармантаев

Иногда родные погибших солдат находятся довольно быстро. Так случилось с потомками Калхая Сармантаева. Меньше месяца назад "Atamnyn Amanaty" объявил о розыске родных бойца. Вскоре обнаружился родной внук солдата, проживающий в Караганде. Но прямой потомок получит лишь сохранившиеся вещи своего деда.

"Воин 1900 года рождения. Уроженец Карагандинской области, Камаритского района, совхоз имени Ленина. Солдат, не дожив до дня Победы всего четыре месяца, погиб в Латвии в январе 1945 года. К сожалению, его останки мы не сможем привести. Так как он похоронен в Братской могиле. И останки отделить невозможно. Но в скором времени поисковики будут передавать его медаль и личные вещи, которые мы отдадим родными солдата", - уточнила координатор по международным связям.

За четыре года "Atamnyn Amanaty" помог доставить и перезахоронить на родине останки 16 казахстанских фронтовиков, погибших во время ВОВ. В то же время поисковая организация помогла установить личности более трех тысяч воинов. Нередко, потомки найденных солдат просят после долгих десятилетий не тревожить останки длительными перелетами. Поэтому просят с почестями похоронить их родных на месте гибели, рядом с боевыми товарищами.

Ряды Красной Армии в период Великой отечественной было призвано 1,2 миллиона казахстанцев. Помимо этого, в Советской армии в тот момент несли службу 178 тысяч соотечественников. На фронтах самой кровопролитной войны XX века погибло 600 тысяч граждан Казахской ССР.