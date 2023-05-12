Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане

Фото: t.me/chinovnik_kz

В пятницу, 12 мая, в Астане прошёл санкционированный митинг в поддержку подозреваемого в даче взятки директора Жетысуйского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Родственники и друзья предполагаемого коррупционера потребовали у Антикоррупционной службы Астаны, ведущей расследование, объективно расследовать дело. Митингующие заявили о невиновности фигуранта дела.

"Он подозревается в даче взятки в сумме 2 500 долларов США руководству Национального центра за своё перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область. Квалификация действий указанного лица согласована с прокуратурой. 31 марта 2023 года с санкции суда подозреваемый заключен под стражу", - сообщили в Антикоре.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.