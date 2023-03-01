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Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске
24-летняя Асылтас Аренова вместе с супругом растила двоих детей, которым едва исполнилось 2,5 и один год. Не так давно девушку начала тревожить боль в груди, появилось уплотнение. Позже она и вовсе не могла поднять руку. Родственники говорят, что Асылтас обратилась к врачам, однако своевременной помощи она не получила, передаёт "Мой ГОРОД".
"Врачи не стали её осматривать, даже не увидели уплотнение в груди. Сначала она вызвала скорую, потом обратилась в городскую многопрофильную, оттуда перенаправили в инфекционную, оттуда в областную. Везде брали анализы, пичкали обезболивающими и отправляли домой. 27 февраля стало хуже, её поместили в реанимацию, и около 17:00 нашей Асылтас не стало", – говорит родственница девушки.
После смерти тело девушки отправили на вскрытие, однако истинную причину смерти пообещали сообщить только через две недели. Родные возмущены, что врачи не оказали Асылтас своевременную помощь.
"Младший ребёнок во время кормления укусил её за грудь, образовалась язвочка, которая стала увеличиваться и в конце концов заражение пошло по всему телу. Неужели врачи не смогли осмотреть тело Асылтас, они бы увидели явные признаки. Ведь она сама своими ногами пошла за помощью. Врачи кололи ей обезболивающие, но ничего более. Ей было всего 24 года, она так хотела отметить 25-летие в ресторане в кругу близких и родных. Что мы скажем её детям? Как мы будем смотреть им в глаза? Они ведь совсем ещё крохи", – говорит родственница семьи Насип Сауленова.
Мама Асылтас рассказала, что дочь умирала на её глазах, мучаясь от болей. Всё началось в конце прошлой недели, девушка сказала, что у неё немеют руки и ноги, попросила вызвать скорую.
"Они сделали ей обезболивающее и сказали обратиться в амбулаторию. С утра она просидела в очереди, зашла к дежурному врачу, они перенаправили к хирургу, а тут выходные. Мы приехали домой, ей стало хуже, вновь вызвали скорую, нас забрали в инфекционную больницу. Там сказали, что это не к ним и направили в ГМБ к хирургу. Там прождали несколько часов, перенаправили в областную к урологу, сказали что-то с почками. Мы поехали в ОМБ, сделали систему и отправили домой. Дочери снова стало плохо, опять вызвали скорую. Она плакала, корчилась от боли, мы просто потеряли время. А врачи спокойно ходили туда-сюда, ещё и возмущались, почему она так кричит", – вспоминает мама Асылтас Эльмира Аренова.
28 февраля родные проводили Асылтас в последний путь. Попрощаться с молодой мамой пришли сотни человек. Многие из них до сих пор не верят в происходящее, ведь всего несколько дней назад Асылтас была жива и надеялась на долгую и счастливую жизнь.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что точную причину смерти можно будет сказать только после результатов вскрытия. Более подробную информацию пообещали сообщить позже.
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