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Родственник Боранбаева задержан за дачу взятки сотрудникам АФМ
Родственника Кайрата Боранбаева задержали за дачу взятки сотрудникам Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.
"Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства. Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений. По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ведомстве.
Подразделением собственной безопасности АФМ проводится досудебное расследование. Иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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