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Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда
24-летнего казахстанского туриста, захлебнувшегося волной на пляже Пхукета, сначала посчитали мёртвым. Однако спасателям, а позже и медикам удалось откачать мужчину. Однако за его жизнь всё еще продолжают бороться, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил ресурс pattayapeople.ru, Артур Искаков купался и проигнорировал красные флаги, установленные на пляже Ката. Спасатели вытащили мужчину из воды с помощью гидроцикла. Иностранный турист был без сознания. Ему сделали искусственное дыхание и передали скорой. В больнице молодого человека ввели в искусственную кому.
После этого некоторые местные СМИ написали, что казахстанец скончался в больнице. Однако его родные эту информацию опровергли. Когда родители парня прилетели на Пхукет, выяснилось, что Артур хоть и без сознания, но реагирует на слова родителей.
"Мы просим, чтобы Артура доставили в Казахстан, так как госпиталю в Таиланде не выгодно держать у себя иностранца", — цитирует pattayapeople.ru слова сестры Артура Алины.
Она просит МИД и Минздрав помочь доставить брата на родину санавиацией.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.
"Состояние нашего соотечественника тяжёлое, он находится в коме. Его извлекли из моря, где он купался несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги", — сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
Айбек Смадияров добавил, что для транспортировки пострадавшего самолётом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков.
"Консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели на Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами", — пояснил он в интервью МИА "Казинформ".
В МИДе обратились к гражданам Казахстана, отдыхающим в Таиланде, и попросили соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений. К сожалению, это уже второй инцидент с казахстанцем в Таиланде за последнюю неделю.
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