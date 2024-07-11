Родительская халатность или жадность: Какова цена детской безопасности

В Казахстане всё чаще происходят трагедии, связанные с детьми. Большинство случаев, которые приводят к травмам или летальному исходу, можно предупредить. Как решают проблему в Карагандинской области, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Любознательность, желание познакомиться с миром за пределами тех границ, которые установлены, отсутствие страха - всё это приводит к трагическим случаям среди малышей. Возраст до трёх лет называют самым травмоопасным. По словам экспертов, каждый третий случай смерти ребёнка происходит из-за родительской халатности. Бытовой травматизм на первом месте среди всех зарегистрированных инцидентов, связанных с детьми.

"Когда происходит то или иное происшествие, наше общество перекладывает ответственность. То есть виноват кто угодно, но только не я. Высотные травмы – это очень страшно. Дети, которые попадали к нам в отделение, все с очень тяжёлыми переломами и ушибами. Это травмы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Да, это страшно и грубо звучит. Я разговаривала с матерью, чей маленький ребёнок выпал из окна. Она говорит: "Я просто выбежала на минутку в аптеку, обычно он на подоконник не залезал". Трёхлетний ребенок очень любознательный, у него нет такого инстинкта самосохранения, как у взрослого человека, поэтому, я считаю, родители должны нести ответственность. Уполномоченные органы информируют, предупреждают. Слыша об аналогичных трагедиях, все должны задуматься", - отметила главный детский травматолог Управления здравоохранения Карагандинской области Шолпан Мукушева.

По данным департамента ЧС региона, за год в области происходит от 20 до 25 случаев падения детей из окон и с балконов. С начала года зарегистрировано пять подобных инцидентов. В 2023 году было 25 происшествий, два из них закончились летальным исходом. Цена же защитных устройств для пластиковых окон не превышает пяти тысяч тенге.

"Ежегодно с началом весенне-летнего сезона регистрируются случаи гибели детей при выпадении из окон. Как правило, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или ручек-замков, неправильной расстановкой мебели. Всё это даёт возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а наличие москитных сеток создаёт иллюзию закрытого окна", - прокомментировала официальный представитель ДЧС Карагандинской области Зарина Валиева.

Для недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей, территориальными подразделениями ДЧС на постоянной основе проводится агитационно-профилактическая работа. Нужно помнить, что избежать детских травм намного проще, чем исправлять их печальные последствия.

"Объясните последствия, дайте чёткие инструкции о том, что нельзя залазить на подоконник и открывать окна, скажите детям что вы их очень любите и хотите, чтобы они были в безопасности", - добавила Зарина Валиева.

Детские травматологи обращают внимание на то, что много несчастных случаев происходит на детских и спортивных площадках. Неправильно установленные игровые комплексы, некачественно закреплённые материалы - всё это приводит к ситуациям, когда страдают дети.

"Вся проблема в том, что нет стандартов, нет контроля за тем, какого качества детские площадки подрядчики ставят во дворах. Нередко мы видим, что качели, горки устанавливают в непосредственной близости к бордюрам. Был случай, когда во время ураганного ветра незакрепленный искусственный газон буквально взмыл над землей. Дети, которые не успели убежать, чудом остались живы. На таких подрядчиков акимат района подаёт в суд, но процессы длятся годами, и понятно, что потенциальная опасность для наших детей остаётся", - заявила депутат Карагандинского городского маслихата Эльмира Маликова.

Возможно когда-то такие меры, как ужесточение требований к подрядным организациям, которые устанавливают детские площадки, повышение уровня ответственности среди родителей, усиление информационно-разъяснительной работы, принесут ожидаемые результаты. Пока же дети продолжают гибнуть из-за халатности взрослых.