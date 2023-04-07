Родители погибшего малыша в Алматинской области не верят в версию няни

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Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Алматинской области. Беременная женщина, у которой трое своих детей, иногда присматривала за мальчиком. Когда родители в очередной раз приехали за ним, обнаружили сына мертвым. Родственники задержанной уверяют, малыша случайно задушила трелетняя девочка. Однако мать и отец погибшего в эту версию не верят, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Шокирующее происшествие потрясло маленькое село Жаналык в Алматинской области. Отец погибшего говорит, увидел сына на кровати без признаков жизни. Мать погибшего ребенка рассказывает, недавно устроилась на фабрику по производству мороженого и нашла няню для своего двухлетнего сына по объявлению в общем чате соседей. Беременная женщина, у которой трое своих детей, решила подработать.

Алтынай Кочерова оставляла у нее малыша даже на ночь и уходила на работу. Но в то злополучное утро няня неожиданно позвонила и срочно позвала родителей.

"Мой сын лежал на одеяле без сознания. Он вообще не издавал звуков. Руки, ноги были холодные, губы синие. Когда я приехала и начала задавать вопросы, она ответила: "Алтынай, я не знаю, что произошло". После меня приехали врачи скорой помощи, но было уже поздно. Потом я упала в обморок. Вообще, она сама вышла на меня. Говорила, что ей нужны деньги и готова следить за моим малышом. Я заплатила ей 13 тысяч тенге за четыре дня", - вспоминает Алтынай Кочерова.

Родственники подозреваемой уверяют, малыша случайно задушила трехлетняя дочь няни. Но где в тот момент была женщина, неясно. В эту версию родители погибшего мальчика не верят. Отец говорит, на шее у сына обнаружил следы удушения.

"Как трехлетняя девочка может задушить двухлетнего мальчика? Вот посмотрите на мое телосложение. Мой ребенок тоже не был худым. Я не верю ее матери. Меня мучает вопрос: кто убил моего сына? Или это смерть по неосторожности? Я видел на его шее следы удушения, от руки и еще три точки. Я сомневаюсь, что от рук маленькой девочки могут остаться такие следы. Она бы не смогла схватить его полностью за шею", - говорит папа погибшего Каржаубай Киымбаев.

Родственники подозреваемой говорят, домохозяйка на четвертом месяце беременности. Вместе с мужем воспитывает троих детей. Няней раньше никогда не работала. По их словам, после случившегося женщина попала в больницу и находится под конвоем.

"Она же взяла детей, чтобы следить за ними, а не убивать. Согласитесь? Тем более у нее трое детей, еще и беременна четвертым. Решила подработать. Знаю, что много людей пришло в дом. Потом ее забрали в РОВД, Она была в шоке и уже не понимала, что происходит. А трехлетняя девочка говорить не может, - отмечает родственница подозреваемой Нурмира Кененбаева.

Родители погибшего мальчика обратились с заявлением в полицию. Расследование начали по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". А после переквалифицировали на "Убийство малолетнего".