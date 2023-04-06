Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области

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В социальных сетях появилось видеообращение женщины, которая рассказывает о гибели своего двухлетнего ребёнка. По её словам, в момент трагедии мальчик находился с няней, передаёт BaigeNews.kz.

На видео жительница села Жаналык в Алматинской области поясняет, что 25 марта 2023 года она оставила няне двух детей, и в тот же день забрала двухлетнего ребёнка мёртвым.

"Я оставила детей няне 25 марта. В тот же день забрала младшего сына мёртвым. Сейчас уже апрель, почему няня на свободе?", — обращается женщина к правоохранителям.

В прокуратуре Алматинской области пояснили, что заявление в полицию на няню от пострадавшей поступило 25 марта. Няня утверждала, что мальчика задушила его трёхлетняя сестра.

В тот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований за №231962031000864 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 141 частью 2 УК РК — "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего". Однако после экспертизы дело переквалифицировали на статью 99 УК РК — "Убийство малолетнего лица".

"6 апреля следователем управления полиции Талгарского района Менлибаевым С. в прокуратуру района направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей (няни - прим. автора) сроком на два месяца, которое поддержано прокуратурой Талгарского района и направлено в следственный суд для рассмотрения", — сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Абиров Максат.

Сейчас досудебное расследование продолжается, назначены ряд экспертиз. ​Иная информация в соответствии статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.