Родители курсантов смогут ознакомиться с их жизнью и бытом в учебном заведении

Близкие родственники курсантов теперь смогут побывать в казарме, столовой, музее, аудиториях и общей библиотеке учебного заведения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

МВД утвердило Правила посещения близких родственников курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом.

Согласно приказу, родственники смогут посетить курсантов только в выходные дни и согласно заранее поданному заявлению в письменном или электронном виде. К заявлению они должны приложить копию удостоверения личности гражданина РК либо его электронную форму, содержащую ИИН.

Посетить курсанта можно будет согласно утверждённому графику. При этом, родственники смогут посетить курсанта только два раза за учебный год, и обе эти встречи не должны превышать по времени двух часов.

Отмечается также, что на входе будет проводиться контроль входящих лиц, их личных вещей и ручной клади посредством системы и средств осмотра.