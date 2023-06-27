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"Родители хотели монетизацию" - аким Туркестанской области о скандалах в детских лагерях
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге СЦК ответил на вопросы журналистов о скандале в детских лагерях Толебийского и Шардаринского районов. По его словам, в ходе расследования факты нарушения норм не подтвердились. Более того, выяснилось, что многие родители хотели забрать детей из мест отдыха и получить за путёвку деньги, передает BaigeNews.kz.
"В этом году больше 40 тысяч детей нуждались в обеспечении летнего отдыха. Более 700 миллионов тенге мы выделили из государственного бюджета, охватили 23 тысячи детей, остальные поехали по финансовому обеспечению родителей или получили поддержку от фонда "Казахстан халкына", - пояснил глава региона.
Дархан Сатыбалды отметил, что прежде чем выбирать зону отдыха для детей, акимат провел конкурс и проверки на соответствие условиям.
"Акимат провел конкурс, по документации всё соответствовало выдвинутым условиям. После громких заявлений родителей экстренно собрана комиссия. Одно из условий тендера - нахождение лагеря в отдалённой местности. Все эксперты незамедлительно туда направились. В своих заявлениях они (родители - Прим.ред.) объявили, что было испорчено молоко, что в лагере ребёнок со второго этажа упал. Из Астаны приехали эксперты по правам ребёнка, также были представители департамента контроля из сферы образования. Единогласный вывод: факта падения со второго этажа не было, ребёнок упал с кровати", - рассказал он.
Глава региона отметил, что проведена тщательная проверка продуктов питания, по её результатам никаких нарушений не выявлено.
"По питанию тоже не заметили нарушений, все дети были довольны, лагерь функционирует до сих пор в Шардаринском районе. Некоторые родители просили монетизацию напрямую. Хотели забрать себе деньги, выделенные на отдых в лагере от государства, но у нас бюджетное законодательство такое не позволяет", - заключил он.
Ранее в Сети появилось видео, в котором дети просили забрать их домой из лагерей в Туркестанской области.
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