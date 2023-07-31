Родителей подростков, игравших со светофором, наказали в Туркестанской области

Фото: pxhere.com

Подростков, игравших со светофором, установили полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка выявили видеозапись, на которой неизвестные молодые люди открыли специальное устройство светофора, контролирующего дорожное движение, нажимали на кнопку подключения тока и играли с электропроводкой.

Правонарушителями оказались трое подростков из Созакского района.

С ребятами провели профилактическую и разъяснительную работу. Они пояснили, что развлекались таким образом.

В отношении их родителей приняли административные меры по статье 442 УК РК.