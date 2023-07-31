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  • Родителей подростков, игравших со светофором, наказали в Туркестанской области
pxhere.com Сегодня, 21:54
245
Сегодня, 21:54
245
Фото: pxhere.com

Родителей подростков, игравших со светофором, наказали в Туркестанской области

Подростков, игравших со светофором, установили полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка выявили видеозапись, на которой неизвестные молодые люди открыли специальное устройство светофора, контролирующего дорожное движение, нажимали на кнопку подключения тока и играли с электропроводкой. 

Правонарушителями оказались трое подростков из Созакского района.  

С ребятами провели профилактическую и разъяснительную работу. Они пояснили, что развлекались таким образом.

В отношении их родителей приняли административные меры по статье 442 УК РК.

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Сегодня, 21:54
245
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