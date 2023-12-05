Робототехнику использовали для проведения операций по замене суставов в Астане

Врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова провели совместно с российскими биоинженерами пять сложных операций с помощью робота-ассистента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Специально для проведения операций была привезена уникальная роботизированная система американского производства. Сначала медики сделали 3D-сканы повреждённой зоны. Затем робот совместно с хирургом имплантировали эндопротезы.

Отмечается, что робототехника произвела манипуляции с математически безупречным расчётом всех параметров.

"Робототехника позволяет проводить идеальные спилы, необходимые для установки эндопротеза – под определенным углом. При идеальной установке импланта снижается травматичность операции и риск развития осложнений, быстрее нивелируются боли и увеличивается амплитуда движений в суставе – что позволяет нашим пациентам снизить болевые ощущения и сократить сроки восстановления функции двигательного аппарата", - рассказал заведующий отделения эндопротезирования, кандидат медицинских наук Кайрат Ашимов.

Отмечается, что все пять пациентов страдали от боли и нарушения функции сустава. Как правило, это происходит на последней стадии артроза. В это время пациентам тяжело передвигаться, некоторые из них и вовсе прикованы к постели.

В Минздраве отметили, что вопрос использования робота-ассистента на постоянной основе пока открыт.

Также сообщается, что на данный момент операция по замене сустава считается наиболее часто выполняемой в мире. Такие операции в Казахстане проводят более 15 000 пациентам в год.