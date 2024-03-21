Робота-портье в национальном костюме собрали школьники из Экибастуза

Робот, созданный воспитанниками студии "Robotics" образовательного досугового комплекса "Кайнар", способен информировать собеседника по заданной программе и отвечать на вопросы в сфере гостиничного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ребята представили инновационный проект на республиканском турнире Robotex Kazakhstan в Астане.

"На программирование и сборку робота, которого мы назвали Ameka, ушло несколько недель, — рассказал автор разработки девятиклассник Паруаз Бейбит. – Уникальность проекта в том, что робот полностью собран из деталей конструктора лего, может двигаться и говорить. В целом, это универсальный гуманоидный робот, способный работать в разных сферах, но именно эта модель – робот-портье. Поскольку конкурс проходит в дни Наурыза, мы нарядили его в национальный костюм, как оделся бы реальный сотрудник гостиницы.

Жюри конкурса высоко оценило задумку и ее воплощение в жизнь, поощрив экибастузских школьников путевкой на международные соревнования в Турцию "Robotex Turkey".

"Сейчас Ameka может поворачивать голову, имитировать речь, двигать руками. Теперь планируем встроить ему видеокамеры, чтобы он мог распознавать объекты, доделать туловище и ноги для повышения мобильности и усовершенствовать программное обеспечение по принципу голосового помощника", — поделился планами Паруаз Бейбит.

Стремление юных робототехников создавать что-то новое и совершенствовать существующее поддерживает команда педагогов образовательного досугового центра. Здесь действует несколько студий робототехники, где ребята учатся развивать инженерное мышление. А с начала года открыла свои двери современная цифровая STEM-лаборатория.

"Мы работаем с ребятами с 4-5 лет. Работая над проектами в школьные годы, ребенок погружается в исследовательскую среду, формирует функциональное мышление. Создавая какой-то механизм, он проектирует, программирует, описывает его технически", – говорит руководитель студии Дамир Таурбаев.

По его словам, уже к 10-14 годам юные программисты участвуют в различных соревнованиях.