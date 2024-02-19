Робот-помощник работает в одном из колледжей Актобе

В Актобе преподаватель колледжа Дархан Шанбаев вместе со студентами создал робота. Он говорит на казахском языке и выполняет различные функции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "24KZ".

Дархан Шанбаев придумал проект, чтобы заинтересовать учащихся наукой и технологиями. Голосовой помощник встречает в фойе студентов и посетителей колледжа. На создание робота по имени Смартхан вместе с дизайном ушло полтора месяца.

Робот отвечает на вопросы и выполняет команды. Он может включить в помещении свет или кондиционер. Получить нужную информацию можно, нажав на кнопку, либо через мобильное приложение и Смартхан расскажет, какие, к примеру, мероприятия проходят в учебном заведении.

"Роботов в основном производят в Японии и Китае. Мы решили: почему бы нам не создать своего, который бы говорил на казахском языке? Установили программу, в результате получили такого помощника. Научные технологии стремительно развиваются и наша задача — заинтересовать студентов, чтобы они сами пробовали изобретать", - рассказал преподаватель колледжа Дархан Шанбаев.

Дархан Шанбаев руководит в учебном заведении отделом автоматизации и управления. Проходил стажировку в Германии и Франции, где изучал технологию создания искусственного интеллекта.

"Занятия у нас всегда проходят интересно. Преподавать старается дать нам как можно больше знаний, расширить наш кругозор. У нас внедрено дуальное обучение. Благодаря базе и знаниям, которые получаем в колледже, мы не испытываем сложностей на практике", — рассказал студент Оркен Хамзи.

В ближайших планах у автора идеи разработать ещё одного более усовершенствованного помощника.