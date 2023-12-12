РК является безусловным лидером в регионе - эксперт

В этом году в Казахстане начался переход на новую экономическую модель. Прежде всего, наша экономика должна основываться на принципе справедливости, - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтып Сапа" и "Парыз". Какая работа проведена в республике для того, чтобы достичь поставленных целей? Какие важные реформы были реализованы в Казахстане за последние годы? И как они отразились на жизни граждан? Эти и другие вопросы обсудили с политологом Аманом Мамбеталиевым.

- Аман Кенжебаевич, на Ваш взгляд, какие важные изменения произошли в законодательстве Казахстана, с приходом Касым-Жомарта Токаева к власти?

Если поделить все инициативы и трансформацию в законодательстве, то можно выделить три большие группы: политические, социально-экономические и конституционные. Конституционные реформы – это особая когорта основных изменений в стране, которые касались, в первую очередь, процесса избирания и возможности быть избираемым. Сами конституционные реформы включали в себя ряд поправок. Первым делом, нужно сказать о том, что был возвращён Конституционный суд, главной задачей которого является контроль и возможность преобразования некоего ограничителя в возможность изменения, либо трансформации Конституции в будущем. Также помимо этого был оговорён чёткий срок президентства, количество избираний и другие категории, главной задачей которых является недопущение в будущем создания авторитарного режима. То есть, наша страна после этих политических реформ, в будущем, не должна никогда столкнуться с такой проблемой как узурпация власти в одних руках.

- Как работа К. Токаева на посту Президента повлияла на развитие внешнеполитических отношений республики?

В международных взаимоотношениях Казахстан провёл колоссальнейшую работу с момента обретения Независимости. И, если первые её этапы были выстроены на активном вовлечении республики во все международные организации, не только региональные, но и глобальные, с целью увеличения упоминаний и, в целом, знакомства с новым независимым государством, то сейчас это уже трансформировалось в более уверенную, чёткую позицию. Позицию отстаивания своих собственных интересов, выстроенных, в первую очередь, на Уставе ООН и других правовых актах, главной задачей которой является отстаивание национальных интересов и интересов наших граждан. Нужно отсюда сделать вывод, что это выстраивание коммуникаций с нашими основными партнёрами. В первую очередь, это С5+1, данный формат лидеров Центральной Азии плюс наших партнёров показал свою успешность и идеальность в решении многих проблем. Он демонстрирует общее понимание, общую позицию. Эта инициатива Казахстана также была поддержана нашими соседями. Нам сообща гораздо удобнее и проще выстраивать коммуникацию с нашими западными партнёрами, северным соседом, восточным и другими центрами силы, в том числе Европейским союзом и со странами Арабского мира. Помимо этого нужно отметить, что Казахстан провёл большую работу, и продолжает вести, по расширению списка стран с безвизовым режимом для наших граждан. Одной из основных побед можно, наверное, выделить КНР. Напомню, что для этой страны очень сложно даётся данное решение. Есть небольшой список государств, чьи граждане имеют доступ в Китай без виз, с недавних пор в этот список стал входить и Казахстан. Также ведутся переговоры с другими странами.

- Чем лично Вам ещё запомнились четыре с лишним года президентства К. Токаева?

Нужно, на мой взгляд, отметить большое количество чрезвычайных положений и кризисных вещей, которые происходили. Это, в первую очередь, говорит о том, что государство открыто, оно пытается не закрывать, не уменьшать уровень медийности сложившихся проблем, а наоборот, в открытую обсуждает и пытается демонстративно решить сами корни их возникновения. Первоочередной кризис сейчас, с которым мы столкнулись, это устаревшие системы энерго- и теплопередач во многих частях нашей республики. Также нужно отметить, что именно понимание "Слышащего государства", открытости и прозрачности позволяет нам понять, что такие проблемы существуют. Тогда как раньше было некое табу центра принятия решений по кризисным ситуациям, кем и как принимались решения. Сейчас же, на мой взгляд, это очень визуально заметно, когда мы чётко понимаем, откуда идёт центр принятия решений, кто за это ответственный и как дальше решение будет реализовываться.

- Какие, по Вашему мнению, глобальные вызовы стояли перед Казахстаном и его международными партнёрами в этом году?

Геополитические изменения, трансформация в мире происходит с ускорением. На изгибах этой трансформации происходят конфликтные ситуации. Это бесконечный уже, на мой взгляд, затянувшийся конфликт – война на Украине, это начавшаяся война в Палестине между Израилем и антитеррористическими организациями Сектора Газа и другими организациями, которые также поддерживают усиление конфликтующих сторон во взаимоточках на Африканском континенте. Также это нестабильность, связанная с приходом к власти талибана в Афганистане и много других ситуаций. Все они, безусловно, являются вызовами для РК и международных партнёров. Казахстан в этой ситуации выстраивает своё взаимоотношение к кризисным вещам и к нашим партнёрам только на основе Устава ООН. Мы это проговаривали неоднократно, как Глава государства, так и глава МИД. Они неоднократно заявляли, что мы не приемлем любую вражду в отношении мирных граждан на территории любого государства, на протяжении всего времени. Поэтому любой конфликт должен решаться дипломатически. Что же касается самого ООН, Президент, имея опыт работы Организации объединённых наций, он был заместителем Генсекретаря, у него есть, безусловно, опыт понимания необходимости реформирования данной организации, прежде всего, Совета безопасности. Было проговорено, что необходимо дать право голоса новым лидерам, новым центрам силы, в том числе центрам силы нашего региона, где Казахстан является безусловным лидером. Есть огромное количество новых срединных государств, так называемых, огромное количество государств, ставших региональными лидерами. В любом случае, все эти изменения необходимо проговорить, чтобы у каждой страны было право голоса, именно благодаря этому происходит консенсус решений и, чем шире этот консенсус, тем будет сильнее общее решение.