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Ризабек Айтмухан стал бронзовым призёром международного турнира в Турции

Сегодня, 15:53
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sportplustv.kz Сегодня, 15:53
Сегодня, 15:53
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Фото: sportplustv.kz

В Анталье продолжается международный турнир по борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Казахстанец Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером в весовой категории 97 кг.

Также бронзовыми призерами стали Мейрамбек Айнагулов в весе 60 кг и Тамерлан Шадукаев в весе 77 кг. Оба представители греко-римского стиля борьбы.

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