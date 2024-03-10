Ризабек Айтмухан стал бронзовым призёром международного турнира в Турции
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
61Фото: sportplustv.kz
В Анталье продолжается международный турнир по борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Казахстанец Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером в весовой категории 97 кг.
Также бронзовыми призерами стали Мейрамбек Айнагулов в весе 60 кг и Тамерлан Шадукаев в весе 77 кг. Оба представители греко-римского стиля борьбы.
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