Ризабек Айтмухан стал бронзовым призёром международного турнира в Турции

В Анталье продолжается международный турнир по борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Казахстанец Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером в весовой категории 97 кг.

Также бронзовыми призерами стали Мейрамбек Айнагулов в весе 60 кг и Тамерлан Шадукаев в весе 77 кг. Оба представители греко-римского стиля борьбы.