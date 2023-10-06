Риски роста цен на мучные изделия обсудили в правительстве Казахстана

Цены на социально значимые продукты питания за девять месяцев 2023 года и возможные риски в предстоящее межсезонье обсудили в правительстве Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина прозвучало, что принятые в течение сельскохозяйственного года меры дали положительный результат - удалось стабилизировать цены на социально значимые продукты и снизить темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане в три раза по сравнению с прошлым годом.

Эффект дали системные меры по поддержке сахарной отрасли, производству подсолнечного масла и формированию в стабфондах запасов овощей. Однако сейчас на внутреннем рынке наблюдаются риски роста цен на мучные изделия.

В отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу из-за неблагоприятных погодных условий для сельскохозяйственной отрасли и нехватки вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.

"В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", — проинформировал председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.

Ранее Министерство торговли и интеграции совместно с МСХ, Продкорпорацией, КТЖ и акиматами выработали меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевлённого зерна из резервов Продкорпорации, но процесс затянулся, и необходимые объёмы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.

На совещании также уделили внимание ситуации с сахаром. Пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов полноценно провели только Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить её в кратчайшие сроки.

По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100% от сезонной потребности. По капусте в шести областях объёмы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови – одна.

Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за килограмм) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров по данному продукту до необходимого уровня.

По итогам совещания КТЖ поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов питания внутри Казахстана, а также ввоза овощей из Узбекистана и Таджикистана в период межсезонья и зимы.