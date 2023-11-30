Риелтор продавала квартиры для очередников в Актау: число обманутых растёт

Жительница Актау продавала квартиры, предназначенные для инвалидов, многодетных и других категорий очередников. Индивидуальный предприниматель придумала простую схему: потенциальным покупателям показывала жильё в новостройке по госпрограмме, выдавая за своё личное. За два года женщина обманула десятки горожан на 18 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Желающие приобрести квартиры вносили предоплату. Но спустя два года ни заехать в новое жильё, ни вернуть вложенные деньги они не могут.

"С этим риелтором я познакомилась в 2019 году. Тогда она помогла купить мне квартиру, поэтому два года назад я обратилась к ней повторно. За услуги она просит у всех 550 тысяч и почти у всех нас она взяла по 3,5 миллиона тенге как первоначальный взнос, обязательно просила расчёт наличными", - рассказала жительница Актау Санбиби Кадырова.

Жильё в ЖК "Акку-3" предназначалось для очередников. Людям риелтор говорила, что половина квартир в доме принадлежит лично ей. В качестве гаранта выдавала фискальный чек и договор, вот только он оказался сомнительным. Юридическим языком, это заведомо неисполнимое соглашение.

"Она говорила, что половина дома принадлежит акимату, а половина дома - ей. Мы обратились к начальнику Управления строительства Мангистауской области. Айнур Жалгасовна сказала, что ИП Карина в лице Салаховой, никакого отношения не имеет и иметь не может. Как она сказала, между Отбасы банком и государством не может быть никакой прокладки в виде какой-то ТООшки, ИПшки", - сказал адвокат потерпевшей стороны Каршыга Кушкинов.

В полиции сообщили, что идёт расследование. Подозреваемой в мошенничестве в крупном размере может грозить до семи лет тюрьмы. Пока с неё не брали подписку о невыезде.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по части 3 статьи 190 УК РК. Ущерб составляет более 18 миллионов тенге. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Потерпевшие уверены, что обманутых риелтором в разы больше. Возможно, до 60 человек.